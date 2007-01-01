В Калужской области будет облачно и морозно

В четверг, 20 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Утром температура воздуха составит около -4 градусов, днём потеплеет до -1.

Ожидается слабый юго-восточный ветер с порывами до 3 м/с. Атмосферное давление будет держаться на уровне 748 мм ртутного столба - это выше нормы для региона.

Метеоусловия в целом будут спокойными, однако из-за пониженных температур на дорогах возможна гололедица - водителям и пешеходам рекомендуется быть внимательными.