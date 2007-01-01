Афиша Обнинск
В Калужской области будет облачно и морозно

Дмитрий Ивьев
20.11, 05:50
В четверг, 20 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Утром температура воздуха составит около -4 градусов, днём потеплеет до -1. 

Ожидается слабый юго-восточный ветер с порывами до 3 м/с. Атмосферное давление будет держаться на уровне 748 мм ртутного столба - это выше нормы для региона. 

Метеоусловия в целом будут спокойными, однако из-за пониженных температур на дорогах возможна гололедица - водителям и пешеходам рекомендуется быть внимательными.

