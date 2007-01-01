Афиша Обнинск
В Калуге ожидается морозная погода

Дмитрий Ивьев
19.11, 05:50
В среду, 19 ноября, в Калужской области сохранится облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха утром составит около -2 градусов, днём немного потеплеет - до +1, а к вечеру снова опустится до -1.

Ветер юго-западный, слабый - порывы не превысят 3 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 745 мм рт. ст.

Синоптики рекомендуют одеваться по погоде и учитывать скользкую дорогу в утренние часы, особенно в теневых участках.

