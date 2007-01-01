В Калужской области прогнозируют аномальную температуру

Во вторник, 18 ноября, в Калужской области сохранится облачная погода с дождями.

Температура воздуха утром составит аномальные +10 градусов.

Днём начнётся похолодание - до +6, а к вечеру столбики термометров опустятся до +2.

Ожидается западный ветер с порывами до 6 м/с. Атмосферное давление понизится до 730 мм рт. ст., что может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Синоптики рекомендуют быть внимательными на дорогах из-за дождя и пониженной видимости, а также одеваться по погоде, учитывая резкое похолодание в течение дня.