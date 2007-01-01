В Калужской области ожидается аномальное потепление

Жителей Калужской области ждет резкое изменение погодных условий.

По данным синоптиков, выпавший снег быстро растает, уступив место традиционной для ноября слякоти и дождям.

Уже во вторник, 18 ноября, в регионе установится аномально теплая погода. Температура поднимется до +7…+9 градусов, что значительно выше климатической нормы для этого времени года.

Погоду сопроводит порывистый ветер скоростью 12-17 метров в секунду. Такие погодные условия могут вызвать неудобства для жителей региона.

Метеорологи сообщают, что температурные колебания характерны для предзимнего периода. Уже 22 ноября в область придут более основательные снегопады, которые могут ознаменовать начало зимы.