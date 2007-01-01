Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области ожидается аномальное потепление
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается аномальное потепление

Жителей Калужской области ждет резкое изменение погодных условий.
Ольга Володина
16.11, 10:14
0 905
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По данным синоптиков, выпавший снег быстро растает, уступив место традиционной для ноября слякоти и дождям.

Уже во вторник, 18 ноября, в регионе установится аномально теплая погода. Температура поднимется до +7…+9 градусов, что значительно выше климатической нормы для этого времени года.

Погоду сопроводит порывистый ветер скоростью 12-17 метров в секунду. Такие погодные условия могут вызвать неудобства для жителей региона.

Метеорологи сообщают, что температурные колебания характерны для предзимнего периода. Уже 22 ноября в область придут более основательные снегопады, которые могут ознаменовать начало зимы.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
5 оценили
40%
0%
0%
0%
40%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkdJam8yZWNLUGhWb0o5NmRMcXprY0E9PSIsInZhbHVlIjoieTFvSHduZFBtK254bHdqMVFkU0xET0lTbnpmbnoxczhVektMTnFVbTJIUGk1YlpHemtxaDB4UVFjT0tqdFkwK3BzNTIyUkhkWEZoL25IQnk2ZmlBcWlWYzNiOXBNTDhhVncyRGFMOEhtb0x3RERyK2MrZmFjc2pLaCtLLzNXOFlNZFcvK1dhcHhEOUw1WFVXeFRsWXdJalBqa3dsRnhsaW9JbkFwYUdiV1dPZlZPTjMzY0VRTmhxUGJlR1BLbUxiL0EzdlJBKzVuYVhaendLaHFQcUVWWDJOVHl3Z0o2Z2FubEJVSTdJTHdoeEk1SEZ5YXJLd0dmdnFSbXlIRUxLWHRObmFNeTZYZUpBQlBmM1VPWTc1SEhEU2Qxa0t3bkJIL1VJSk9xcTlJekUzUkFueWZMWnlxdFpjYUFmeWdtMHFTNTREdWxBRE96aXJEWUI1UFhTanRRSEwxOGdJdnJJcjBsM1ZEcUdVcFhZWExLd0s2M3FuNENiN0JOYXQ5MU1iejMraGZZRnp3K0hNU3UwU0h2MmdNSFN5aWt6N2RTNFBqd1pXZmNtdTNwTE5KWEhXZlh6b09tMVUvUEs4S1lRZiIsIm1hYyI6IjQ2OGU3YjFhYzQ0ZWEwNmE3ZDU1NTZhMzcyZTY5ZjBiNzBkYzA3OTg5N2NlNzNhYmU4YjBiZGJkMjFkYjhmNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZTbUQ1VVFCRFZDRXFaMnhWRWlCd3c9PSIsInZhbHVlIjoicXNZbWRmaEIyQm50dlM4NXZDcEZ5b1VoZC9OekNrUUdDaWZLMXM4cFRVcmJQQ0hhT0E5cE1ld3V6emlGNFZFVmp3Wk5EcFhzaDE1dmQrWDhKZVViSzZsb1ZuaGNlSjVtekR0cUJDelNQekJKRHhuL2ZMbU5UYVRVKzNiZHBCS1RDUk9maVFiT3V3d1ZFc1VxNUF6M3FRczZrbHZBRU9KS2VhRHhmZDV1bTFnZFQrUVRld0FiaU8rZlpHdm54OVpqd04wWDBDV0VMTnVYTDRhRGFOTkZ3ejRPa2pqZkk2azlZblhOWVFNOVR2d2QxeWVtY0hMSlNVOENVN2p5bldYWXh2Vm52TkFpZTVxRXVwTnlDSnF0N0ErUnRpQVcxRkUxaEpHWHZ2NTkrUFQ3MVhidGxRTEVqMUlQUXZKWmh4TDRBcnMxUzRxaGt0emZrYzljK1pBeFZTM2QzVWJlYjY0c3BySUJJMyt5N0xtQW1qVEdRK3hpc01JN0xKd2V3OFJTbndIaDNQRDBvOXdsQStBbTNzRTFmV0FoRDJFQUluRFV4UU9WeFJ5UlUzV3ExNE5iaFFlVkUyQndOeHl2TUhLeXBydm9mbWlYMnhJUzlMK0RodENUNnEwWStWM0EzL2FhdmwzWlAvbmx5Sy9jRExneWlkWUlZK1VLdksvL1JjMVdIMm5aazQzNEFwcVRsb0VUVkNMWCtsZ25CanZnY3dWUjRpMzJSbVBKSWlqVTBjUnN1RHNya2VuemRWMHY5ZFU0aDkxUi9lMTd3NGpjbmtPS3hkeWcyYzFLRkpyY1FnanhoMWU4OGFDUlMzNHhSRTBVUW1iSVJnalpDSkpkWmFpVSIsIm1hYyI6ImU2Y2FmYTJjMTc2Y2NiNjc4YWRhMjg3YzJlMDczMjFkNDYwMzJlNTI3YTdkMDM0OGUwMzEzYWMxMTY0MmFmMDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+