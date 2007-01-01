Афиша Обнинск
Новость дня Погода

В Калужской области похолодает на выходных

Дмитрий Ивьев
15.11, 05:50
0 484
В субботу, 15 ноября, в Калужской области сохранится облачная погода. Местами пройдут осадки в виде дождя со снегом.

Температура воздуха утром составит около +5 градусов, однако в течение дня начнётся похолодание: днём столбики термометров опустятся до +2, а к вечеру температура приблизится к нулевой отметке.

Ветер северо-западный, порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным - около 740 мм рт. ст.

Синоптики рекомендуют жителям региона быть внимательными на дорогах из-за возможного гололёда и учитывать изменчивую погоду при планировании выхода из дома.

Новости по тегу
погода
