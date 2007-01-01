Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области ожидается пасмурная погода
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается пасмурная погода

Дмитрий Ивьев
14.11, 05:50
0 261
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По данным синоптиков, в пятницу, 14 ноября, в Калужской области сохранится пасмурная погода. Местами пройдёт дождь.

Температура воздуха утром составит около +4 градусов, днём потеплеет до +6. Ветер юго-западный, порывы достигнут 6 метров в секунду. Атмосферное давление - около 740 мм ртутного столба.

Жителям региона рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок и одеваться по погоде.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9PbzBWYlVvQjV0QkI0SHVwYi94SlE9PSIsInZhbHVlIjoiSWo3V2VYWG5teWpVWmN1TTVhMFFVWGcrdnVKbEp6bHJTck5yeml5ajBtak5HRlZNeU1PNWZTamsrUnc3TU5ub2RUUEVhWXoreHpyWGhDZzFzVzdRUEI4WDFVTVEyb1pINENhR0tKblVsYVplU20xcGs4dklYYjAwVHRJQ3J5dmRIaGl0b3NSSFhtdkoxc3o1Qk85cFM5Y2NxZXl6MHR3WG1zQXd2T1BKZjU1SS9MODRiVUtvUSszbVU5KzdDeDdFUGg4Q1BTNUFuNDVveWNMdnZHSWx2bXVWSFkvU0Q3TmdkOWxSbXowd2xWUGxqWnNDZWk0OTZJMnFUTmdsdlF2V2wxQTEvS25neEpYM2tjZ084WjU0QS9RNWgwMFNLTU9PSEo4bFBIcXRFemxiRkFjajdVUmNnK0c0WEgzaXYrTEswVjFrSE9NUzdrai92OXdQUmNOd0kxRmVtZENlaHdTM3NoNURZT2JCclBTbmlhTTFBcTJ4RVkrZFR6SlJTV3ZUMHRMN1JHM05GQmpGcU1tNEpvS3ZEdHJEWVZZaEl0ejR6bHBWdmJUL3pRcHA2Wi9xd2tTSmd4bEdXWDhNTndIbSIsIm1hYyI6Ijc5MGU1YjYzMmMwOTdjMzI3OWRjY2E2YzQwYTc0YjkxZDYyYmU5MDAyYjAyYzg5MjQyNTEzODAxNWZmYjBkMjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InorS1gzNkVGQ250VGFJNnhIQVdhVVE9PSIsInZhbHVlIjoiWm1RK0FsMXRlZmFXaHA2Y1VnSHVWZVZzWGtMWUxuZElXZ1JzVGJwRU5ZOGQvOGcxSWNYeStkbFJ2NitsSFVVc3dHd3hTWXA0TTI1OUI5YmRIQkRiVkszU3BlaU51TGtOdEhhWkQ2VldNd3BiQ2tWV3JmV3B6KzhGSVkxT2M0a040T0dGVmk3a0d3c2hSdWlPTTdBSmpldnQ2b2o0Y2tKS243dTVjNURlaFBxL3hTZ2tQTU01cGt1VHBQZnQ3ZlRKbTgwNXl4N21oazVlZkR5OUVzd2ZXNTVTQjNQT0Y0Ym9pTERBRjdqem15alZ3aHhkMENjc0pFei9RSjVVaXQ5U2htRENYYnFSOTBWMDEzeVlEK2FSd1gvbTBCRzVIYzJZMEVpdlhXMlhOTVlKS1NPMjBxWkk4T3BpUXhsUnp2Uzdrb2NXOXg2VHBhdjV5VW9rcDdDNXZscGhYM0RWekxtcHp2VlJhMTlDdjBtT21oeDZrYi93ZExYVmJ1RGovdUZLTU9jalY0ZFh4TFl5blppMlhmVjA5a0NSdnVIUnYxZVJxaklENFo3RUNHeGxDT09idmZnZWZjWVpaaFB2SEpBOU0vSHFmSEx3c3VMQjkwUWxqdnBwZnZJMlh6SXZxV2ZzejZWcFBYSzVhajdEcUVlakVzYXFDYkVrUklBL1pvQm9DSkhOSVppRWVzRmVPNWtla1p1RnAwVHlVNEtHci9DUFNKUFVYOFBFbUlJRFdyVWRIRk9uL3NOK3hkN1oxeTN0cXJnaFBTZmxXUGF0TGh3TG5Hb0ZmV3piRXM0Ti92TmllZ3MzVnNZYzlQUm1GNmFZWHQrZk9pS0RCSTJJbGUyTSIsIm1hYyI6IjQzYmRkMDhjOWI3ZDlmYzZlMWRkNmZiYWMwMmYyNjkzZTJkMDkyOWZhNjU0OWU3ZGQzNzYyY2Q2ZGJiN2UzNTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+