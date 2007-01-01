В Калужской области ожидается пасмурная погода
По данным синоптиков, в пятницу, 14 ноября, в Калужской области сохранится пасмурная погода. Местами пройдёт дождь.
Температура воздуха утром составит около +4 градусов, днём потеплеет до +6. Ветер юго-западный, порывы достигнут 6 метров в секунду. Атмосферное давление - около 740 мм ртутного столба.
Жителям региона рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок и одеваться по погоде.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь