В Калужской области будет пасмурно, но без дождя

В четверг, 13 ноября, в Калужской области сохранится облачная погода, однако осадков не прогнозируется. Температура воздуха в течение всего дня будет держаться на уровне +5 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада, порывы - до 3 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

Синоптики отмечают, что погода будет относительно стабильной: без резких перепадов температуры и осадков. Несмотря на отсутствие дождя, из-за облачности и прохлады рекомендуется одеваться теплее, особенно утром.