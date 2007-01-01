Афиша Обнинск
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается дождливая погода

Дмитрий Ивьев
12.11, 05:50
0 209
12 ноября в Калужской области сохранится пасмурная погода с дождями. Температура воздуха в течение всего дня будет держаться на уровне +4 градусов.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 4 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

Синоптики рекомендуют взять с собой зонт и одеваться по погоде - из-за сырости и прохлады возможен дискомфорт, особенно во второй половине дня.

