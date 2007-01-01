В Калужской области ожидается пасмурная погода
Во вторник, 11 ноября, сохранится облачная погода без осадков.
По данным синоптиков, утром температура воздуха составит около +3 градусов, днём немного теплее - до +4.
Ветер будет дуть с северо-востока, слабый: его порывы не превысят 2 м/с. Атмосферное давление останется стабильным - около 745 мм ртутного столба.
Синоптики рекомендуют одеваться по погоде, особенно в утренние часы, когда воздух будет наиболее прохладным.
