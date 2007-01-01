Афиша Обнинск
В Калужской области ожидается пасмурная погода

Дмитрий Ивьев
11.11, 05:50
Во вторник, 11 ноября, сохранится облачная погода без осадков.

По данным синоптиков, утром температура воздуха составит около +3 градусов, днём немного теплее - до +4.

Ветер будет дуть с северо-востока, слабый: его порывы не превысят 2 м/с. Атмосферное давление останется стабильным - около 745 мм ртутного столба.

Синоптики рекомендуют одеваться по погоде, особенно в утренние часы, когда воздух будет наиболее прохладным.

