Рабочая неделя в Калужской области начинается с дождей

Понедельник в Калужской области встретит жителей по-осеннему хмурой и дождливой погодой.

Синоптики обещают, что 10 ноября небо затянется плотными облаками и без осадков не обойдется.

Температура воздуха не порадует теплом — всего +3 градуса утром и не выше +5 днем. Юго-западный ветер скоростью до 5 м/с, добавит ощущение промозглости. Атмосферное давление 744 мм рт. ст., а влажность достигнет 90%.

Солнца ждать не стоит — ультрафиолетовый индекс нулевой. А вот геомагнитная обстановка обещает быть неспокойной в 6 баллов, что соответствует показателю умеренной бури.

Медики настоятельно советуют тем, кто чувствителен к переменам погоды, отнестись к своему здоровью с особым вниманием. Лучше отложить интенсивные нагрузки и избегать стрессов. Непромокаемая обувь и зонт станут верными спутниками в этот день, помогая избежать переохлаждения и простуды.