Вторник подарит Калуге мягкость и уют

4 ноября окутает Калугу по-настоящему осенней, мягкой и задумчивой погодой.
Владимир Андреев
04.11, 06:03
Небо над городом затянут облачные полотна, а мелкий дождик, который синоптики прогнозируют в течение всего дня, будет не холодным и назойливым, а тихим и умиротворяющим.

Столбики термометров остановятся на комфортных +8...+9°C. Легкий южный ветерок, не более 4 м/с, будет лишь шелестеть последними листьями под ногами, создавая идеальную атмосферу для неспешной прогулки с зонтом и чашкой горячего чая.

А по народному календарю вторник, 4 ноября, — это праздник Казанской иконы Божией Матери. С этим днем связано множество добрых примет.

«Коли на Казанскую небо заплачет, то следом и зима придет». Ноябрьский дождик — это добрая весть: он предвещает скорое и своевременное наступление зимы. Природа готовится к красивому снежному убранству.

«На Казанскую ясный день — к похолоданию, а туман и дождь — к оттепели».

Считалось, что если в этот день отправиться в дорогу под мелким дождем, то путь будет счастливым и удачным.

