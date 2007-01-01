Выходные в Калужской области начнутся с пасмурной погоды

В воскресенье, 2 ноября, в нашем регионе сохранится облачная погода, однако осадков не прогнозируется.

Температура воздуха утром составит около +4 градусов, днём потеплеет до +6. Ветер южный, слабый - порывы не превысят 2 м/с. Атмосферное давление будет немного выше нормы - около 751 мм ртутного столба.

Синоптики рекомендуют одеваться по погоде, особенно тем, кто планирует провести день на свежем воздухе.