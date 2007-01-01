Афиша Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Выходные в Калужской области начнутся с пасмурной погоды
Новость дня Погода

Выходные в Калужской области начнутся с пасмурной погоды

Дмитрий Ивьев
02.11, 05:50
0 233
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В воскресенье, 2 ноября, в нашем регионе сохранится облачная погода, однако осадков не прогнозируется.

Температура воздуха утром составит около +4 градусов, днём потеплеет до +6. Ветер южный, слабый - порывы не превысят 2 м/с. Атмосферное давление будет немного выше нормы - около 751 мм ртутного столба.

Синоптики рекомендуют одеваться по погоде, особенно тем, кто планирует провести день на свежем воздухе.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlmZHhnK000ODYyUTd6QW1FdVk3T3c9PSIsInZhbHVlIjoicmhRTWh5WWQ5OTFGOWVvQ2QrMzJaNDBjai9Vc0NTWTFDMFhSdGhyTjk5ZHppbGxxdC8yYXJCQlRoQVZWVzBNU2NWZm5XME1MU243ZVc3LzE3NmFhbVorQU1tVXRzakgxWWNSdHYxL1loK1U5NHpOMjhCbkRPNDhWazlMQjhHbUNzbWNicUE0RVlGeUNHemJSaDBubVNjZll2ckZHWXBhV3BvbXZmT1d5KzA1ZHMycG1xQVdZL2ZUMVZ6L0dvVVE5T0wwMW1JRWNkNEFRRzIrK0cyTm1oaUVCaVZub1ZvVzFOaGZoS005MkVyY2c4ODN2NjI3Q1BzbnRJeGFPOGVHQldxMUdiWlZvNW9Rb0dteUphVXB4Y2svQm5vdCtrb3B4RFpENTVJSmh5TjcrNjNxZTkrQXNUVmd3cnVvRzlHcWpyNzZOdEZjSEtBWkJEQ0hWdS83N1NFMUtZZVBBeGpoWDAwL0xhU3FKZFdLd0ZSeUN5SFRQa3lVN3pWc2ZHeDI0L3RzSWVPL25PZGJ6bjlLdEt6QXRsZ0hWN0Q5cXdoYnRqamZvY1VUSUszOXl3b09kRnpFVFJPYlQ3QjBGb1IvUCIsIm1hYyI6ImM3ZTAwZDFjMTBjNzU3MTQ3Nzc1NWVjZmUyM2ZlNWViMWI4MWJiMjNmNDBjZjQ2YmM3Y2Q3OWQxODhlMTcxN2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlcvbXFnQ09BTFlwYm0ybFcwc0Rsanc9PSIsInZhbHVlIjoid1hINjMxbVZTTHpIdm53aWhsd1BBNSsrc1VsVVpjV1RWVHM3Q1g2aWhueVh5VVRhbmFmVW9pYXJyd204bGdKQVU2SUdBZlRqRWJ0RHBJSmF4c0JtK0ZMSXAzRnZPOUN0eS83Smdla3JKNlZnaTRqZ1ZUdWFabFBkMUNGbHRYOGVUVjVkYlh2QU9LeXBJWlh0enJEZW9xaktaZHZFYWpScXBhL1pjM0h1cHVWVjVuWVA3QWtZR2xSYjIzV0hXdDVpYkwrYk8rMjNhTVkrQUY5MHhtOTlLVzJ0MyszK0swTXFGWExZd0RwSzYzdzdQT2N6UW5RRjlSNS9uVW9tWW1hQlAveXh3T1U2bTk1RVFxeFRENDVscCs2TWVqV2V0N0lxamZLS0FOQlJoS0N6TVNpOXBCaXAwdTljZmpXTm94M0NHUnFVcGhXQWs4NThBd2QwWGJYeVdBSnhsSnVFNnFlbXdDYzdIVU11TVdtenhTeDVUN2Zad3NBVGNEUDJpZlZZUUFtanJPcCs3d1cxdEUwSGZWNk03dkJ3YzJwQktaOFgyR1lkakM5aVh6TWhiMEx6ZEgrd0ZoalAycmNxaXZwMXorTE5vdHVWSStIc3Zxb2J5RGtPc0N1VjAzZDM1SzBDR2dpS1lMb2U4aFVrYXc2RkF3d1VmRkVIK3hZR3djdys4eWZRcFExQ2czeURkaXYxS1ZMMU1MNkowaGhEZUlGTE9Sbm80eDZ1RU0wRHd0dVZ4ZUl4VHF2YTJKZmxTdWU1Zmx2UGhzKzZaMjY5NHZQZEJuQXRTb3lTVGNIaDhQUW0vRU5GdE9nQWVaNmxmbFNWa0RIT20wYzh4K1BJb3JqTyIsIm1hYyI6IjAzNzM1MjU0ZmRlMThlMmViMjY5NTUzODY0ZTU2Zjc3YjI0MTI1YjhiMGNkNzg0ZTdlMTNhM2FlZDU0YjcxY2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+