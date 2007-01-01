В Калужской области ожидается пасмурная погода
В субботу, 1 ноября, в Калужской области сохранится облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди.
Температура воздуха утром составит около +4 градусов, днём потеплеет до +6. Ветер северный, слабый - порывы не превысят 2 метров в секунду.
Атмосферное давление будет повышенным - около 748 мм ртутного столба.
Синоптики рекомендуют жителям и гостям региона взять с собой зонт и одежду по погоде.
