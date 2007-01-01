Афиша Обнинск
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается дождливая и ветреная погода

Дмитрий Ивьев
25.10, 05:50
0 406
В субботу, 25 октября, в регионе сохранится облачная погода с дождями.

Температура воздуха утром составит около +8 градусов, днём потеплеет до +11. Ветер будет дуть с юго-востока, порывы достигнут 6 м/с. Атмосферное давление понизится до 732 мм рт. ст.

Синоптики рекомендуют взять с собой зонт и одежду по погоде - дождь возможен в течение всего дня, особенно на фоне усиливающегося ветра.

Партнёрские новости
