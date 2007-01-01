Афиша Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области ожидается облачная, но сухая погода
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается облачная, но сухая погода

Дмитрий Ивьев
23.10, 05:50
0 382
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 23 октября, в регионе сохранится облачная погода с периодическими прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

Температура воздуха утром составит около +2 градусов, днём потеплеет до +8. Ветер южный, слабый - порывы до 3 м/с. Атмосферное давление будет повышенным и составит 743 мм рт. ст.

Метеоусловия благоприятны для повседневных дел, однако при выходе на улицу утром стоит одеться потеплее.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
67%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJramxRSjhONnZBUTFKZm5rOStSeEE9PSIsInZhbHVlIjoidmlpTGQ4cjMvNnkyZmdiQVBUR3UxVnNXS2VqVktLYzN4VUpXNHR4WGtRUUtOZ1kveTIweXBRcmdmSHVQTHNLRDZVQTl6MEgvVkhucks0K1ZUL2pjM2NIWllzd0hvKzVZRlBKRlFidmQ2eHUxcG9Fb0FVTVVuQ3hwVG4yL0VaZGFGY0JWbHo1UmlCQXVWS3R6Z21SZlRHRy9zYy96Z1dmZ1RIVmtMcE9sMmxTa1NwK0k0R2xQd1krZG5MM1cwRVBvN3VzOTFRS3IrQUVEMVJqdS9lVlVOdVVEY3JNMGpmalFXS0l1V28vQWhIM1hTUXd3SVJlUzRFUUN2eEYwOXJMdm1ZMU1aS2wvTFQ1bUJmYnBaTTl5ZHJ4OHR2aWhtenQxYW9odUE2MDMzNVpJYnVIK2dFSFVPa2VORU41RFJTd0ZGMENlTzZTVTd2K2hsc24rSWxOTnYzN1NuWE1UUmMzTVpKM0tRVkNaTWtVL3VTUDgxek5tK0VYeDc4b2RGc05QNW11cmo1S3FxZGVLSHB5WnZKUEtRRnJwRDRvMnl4R2hGNUNHaXk2bXB6d1dVMGxqYWR4ckZlQ08zc0ZIR3pFUyIsIm1hYyI6IjZjOTE5NGVjMTM2ZTNmYmZlNGQxM2E2MTY4YmNkZDE0NmEyYWYyZTQzYjY3YjdkZTJlNjAwMzc4ZjVhZTY0ZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJUVEY1YmIzSk4xNmVLdTJabXEwNkE9PSIsInZhbHVlIjoiN09sV1M3VktIT29ucm5IWTR5YXM5ZCtRTHBZdWl0SXU0QjJaWjhsU2REUWVCeW4rNXJFSXQ4eG92anVJSDlEeE52SmFyNU4vYUFXYUlXZjhHc3hVU0NnYWFjZ3cvdFRJYWczZkZWOXlMTit2eHV5aXozczJvZURxYU5KL3JJTTRmYStqaHB4bk9sNHE2QkV3Q012WmF2dk1kRHdJRjNYU2xPZER5RmlXWTIvMWZIRnBvYjE5MjJzYUpOSTZTM1Awank4WmtCRVo4ME9ab2pCWENkZ2l3dDF2SzZzNjYrZHl3ZWpjcWhhcW1OUXZ5T01meDFsdGNLbTFndDA5djU5VmhGY21scy9PVU50aUQ5RVc1TXovcnE5SmdWQk5UaVd0emZWZTRZQzdaZ1FYc0hKVko0S3NaRS8zM0hxVjBFV0IyOEZKb0xUbUNtQzdJYVIxNGlrRG5tdDE1K1ZuUzJZSXJOVmtFMURFcUpKdjVYd1M0MmliSFowYUl0K3dONE1ablNSaXRJT2Q1a09rNG1wVHc5eXpVR0EvRlVDWUxjc3FwTlpTbDZqVzBwTkRabnlxbmVsc1BlOStzV0dndkJzZkwzKzJyVGNiaWtaUGFDQktwREFBZGdUamRjZ2kyTXFFdWFOS09ad0F1d0tlbmFzcjEyZDNBSEJWdGxkYndSNjN3bGpFbDhadXhVWHZnakhGdEVzcmJ2VDlHcVFVYnEvUUo5YUNkYjhUK2RjYWttMFBBaE1oZ3RNMWdSNmFoL3dFNGxKLy9uaDRXQWs2VlM3TWNHbGg4YnpaVHRLTWVJK09ieWFzVUpHTjQ5Mm9ETktrTWNReng0bmwvZXV2VU40USIsIm1hYyI6IjYwZTdiNmFkZDA5NDZiN2ZiMTIyYzI0NzljYTliMmFjYjM4YzQ5MzUxMGY0NmEyZjgzNDgwYmJmY2Q3ODdkMzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+