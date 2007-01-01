В Калужской области ожидается облачная, но сухая погода
В четверг, 23 октября, в регионе сохранится облачная погода с периодическими прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.
Температура воздуха утром составит около +2 градусов, днём потеплеет до +8. Ветер южный, слабый - порывы до 3 м/с. Атмосферное давление будет повышенным и составит 743 мм рт. ст.
Метеоусловия благоприятны для повседневных дел, однако при выходе на улицу утром стоит одеться потеплее.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь