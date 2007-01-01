Афиша Обнинск
Погода

В Калуге выглянет солнце

Дмитрий Ивьев
22.10, 05:50
В среду, 22 октября, в Калужской области сохранится облачная погода с периодическими прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

Температура воздуха утром составит около +4 градусов, днём потеплеет до +7. Ветер северо-восточный, слабый - порывы до 2 м/с. Атмосферное давление будет повышенным - около 746 мм рт. ст.

Такие метеоусловия характерны для середины осени и не принесут резких изменений в погоде. Жителям региона рекомендуется одеваться по сезону.

