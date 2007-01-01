Афиша Обнинск
Новость дня Погода

Синоптики сообщили о пасмурной погоде в Калужской области в начале недели

Понедельник, 20 октября, принесет калужанам пасмурную и относительно теплую погоду.
Ольга Володина
20.10, 06:00
0 136
Согласно прогнозам метеорологов, регион ожидает высокая облачность, а дожди возможны только к вечеру.

Температура воздуха утром составит +6°C, днем повысится до +8°C. Северный ветер с порывами до 8 м/с усилит ощущение прохлады. Атмосферное давление будет равно 744 мм рт. ст. при высокой влажности воздуха 85-90%.

Ультрафиолетовый индекс минимален — 1 балл, геомагнитная обстановка оценивается в 4 балла.

Синоптики советуют жителям региона брать с собой зонты и одеваться теплее, учитывая переменчивый осенний характер погоды.

