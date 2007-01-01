Дожди прогнозируют на выходных в Калуге
В субботу, 18 октября, в Калужской области сохранится пасмурная погода. Синоптики прогнозируют местами небольшие дожди.
Температура воздуха утром составит около +5 градусов, днём потеплеет до +9. Ветер южный, умеренный - порывы до 4 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 744 мм рт. ст.
Жителям рекомендуется взять с собой зонт и одеваться по погоде, особенно при планировании длительных прогулок или поездок.
