Дожди прогнозируют на выходных в Калуге
Погода

Дожди прогнозируют на выходных в Калуге

Дмитрий Ивьев
18.10, 05:50
В субботу, 18 октября, в Калужской области сохранится пасмурная погода. Синоптики прогнозируют местами небольшие дожди.

Температура воздуха утром составит около +5 градусов, днём потеплеет до +9. Ветер южный, умеренный - порывы до 4 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 744 мм рт. ст.

Жителям рекомендуется взять с собой зонт и одеваться по погоде, особенно при планировании длительных прогулок или поездок.

