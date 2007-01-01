Афиша Обнинск
Новость дня Погода

В Калужской области вновь будет пасмурно

Дмитрий Ивьев
16.10, 05:50
0 423
По данным синоптиков, в четверг, 16 октября, в Калужской области сохранится пасмурная погода. Местами возможны небольшие дожди.

Температура воздуха утром составит около +3 градусов, днём потеплеет до +6. Ветер юго-западный, слабый - порывы до 2 м/с.

Атмосферное давление останется на уровне 745 мм рт. ст.

Жителям региона рекомендуется одеваться по погоде и учитывать скользкую дорогу при передвижении.

