В Калужской области будет пасмурно
По данным синоптиков, в среду, 15 октября, в Калужской области сохранится пасмурная погода. Местами возможен небольшой дождь.
Температура воздуха утром составит около +2 градусов, днём поднимется до +4. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 3 м/с. Атмосферное давление - 743 мм рт. ст.
Жителям региона рекомендуется одеваться по прохладной погоде и иметь при себе зонт. Из-за пониженных температур и колебаний давления метеозависимым людям стоит обратить внимание на самочувствие.
