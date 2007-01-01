Афиша Обнинск
В Калужской области будет пасмурно

Дмитрий Ивьев
15.10, 05:50
По данным синоптиков, в среду, 15 октября, в Калужской области сохранится пасмурная погода. Местами возможен небольшой дождь.

Температура воздуха утром составит около +2 градусов, днём поднимется до +4. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 3 м/с. Атмосферное давление - 743 мм рт. ст.

Жителям региона рекомендуется одеваться по прохладной погоде и иметь при себе зонт. Из-за пониженных температур и колебаний давления метеозависимым людям стоит обратить внимание на самочувствие.

