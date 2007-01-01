Афиша Обнинск
В Калуге ожидается прохладная и дождливая погода

Дмитрий Ивьев
14.10, 05:50
0 474
Читайте KP40.RU:
По прогнозу синоптиков, во вторник, 14 октября, в Калужской области сохранится пасмурная погода. Местами возможны дожди.

Температура воздуха утром составит около +2, днём потеплеет до +5.

Ветер западный, слабый, с порывами до 3 м/с. Атмосферное давление - 741 мм рт. ст.

Жителям региона рекомендуется одеваться по прохладной погоде и иметь при себе зонт. Из-за пониженных температур и колебаний давления метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему самочувствию.

Партнёрские новости
