В Калуге ожидается прохладная и дождливая погода
По прогнозу синоптиков, во вторник, 14 октября, в Калужской области сохранится пасмурная погода. Местами возможны дожди.
Температура воздуха утром составит около +2, днём потеплеет до +5.
Ветер западный, слабый, с порывами до 3 м/с. Атмосферное давление - 741 мм рт. ст.
Жителям региона рекомендуется одеваться по прохладной погоде и иметь при себе зонт. Из-за пониженных температур и колебаний давления метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему самочувствию.
