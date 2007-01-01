Циклон «Герхард» принесет в Калужскую область дожди и мокрый снег

В понедельник, 13 октября, Калужскую область накроет циклон «Герхард», который принесет с собой обильное количество влаги.

По прогнозам синоптиков, за сутки в регионе может выпасть около трети месячной нормы осадков, местами ожидается дождь с мокрым снегом.

Температурный режим по-осеннему прохладный: утром столбики термометров покажут +3…+5°C, днем — не выше +4…+6°C. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный усилится до 6-11 м/с. Атмосферное давление опустится до низких значений — 736 мм рт.ст., влажность воздуха достигнет 90%.

В такую погоду специалисты рекомендуют автомобилистам быть особенно внимательными — снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Также не стоит укрываться под деревьями во время дождя и парковать рядом с ними автомобили.