Синоптики предсказывают в Калужской области выпадение первого снега на Покров

На следующей неделе в Калужской области возможно выпадение первого снега.
Ольга Володина
12.10, 13:24
Синоптики прогнозируют, что осадки в виде снежинок могут появиться 14-15 октября, когда температура воздуха днем составит всего +5...+7 градусов.

Возможное появление снега совпадает с праздником Покрова, который по народному календарю отмечается 14 октября. Специалисты подчеркивают, что для центральных регионов России снег в середине октября - явление обычное, и средняя многолетняя дата первого снега приходится на 16 октября.

Даже если снег и выпадет, он вряд ли надолго задержится на земле. Одновременно с похолоданием метеорологи ожидают аномально низкое атмосферное давление, которое будет на 10 единиц ниже климатической нормы.

