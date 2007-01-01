На выходных калужанам рекомендуют одеваться теплее и носить зонт
В воскресенье, 12 октября регион ожидает переменчивая осенняя погода
Основной особенностью дня станут продолжительные дожди, которые местами могут быть умеренными.
Температурный фон будет довольно прохладным: днем столбики термометров покажут от +7 до +9°C.
Ночью температура опустится до +2…+4°C.
Ветер западный, умеренный, с порывами до 12-15 м/с.
Атмосферное давление будет понижаться, что характерно для ненастной погоды.
