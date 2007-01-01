Афиша Обнинск
В Калужской области ожидаются прохладные выходные

Дмитрий Ивьев
11.10, 05:50
По данным синоптиков, в субботу, 11 октября, в Калужской области сохранится пасмурная погода. Местами возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха утром составит около +9 градусов, днём поднимется до +11.

Ветер северный, слабый, с порывами до 3 м/с. Атмосферное давление - 738 мм рт. ст., что остаётся ниже средних значений.

Жителям региона рекомендуется взять с собой зонт и одежду по погоде. Из-за пониженного давления метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему самочувствию.

