В Калужской области ожидаются прохладные выходные
По данным синоптиков, в субботу, 11 октября, в Калужской области сохранится пасмурная погода. Местами возможны кратковременные дожди.
Температура воздуха утром составит около +9 градусов, днём поднимется до +11.
Ветер северный, слабый, с порывами до 3 м/с. Атмосферное давление - 738 мм рт. ст., что остаётся ниже средних значений.
Жителям региона рекомендуется взять с собой зонт и одежду по погоде. Из-за пониженного давления метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему самочувствию.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь