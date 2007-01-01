Афиша Обнинск
В Калужской области ожидается прохладная и дождливая погода

Дмитрий Ивьев
10.10, 05:50
По прогнозу синоптиков, в пятницу, 10 октября, в Калужской области сохранится пасмурная погода. Местами возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха утром составит около +8, днём потеплеет до +10.

Ветер южный, слабый, с порывами до 2 м/с. Атмосферное давление понизится до 737 мм рт. ст., что ниже нормы.

Жителям региона рекомендуется одеваться по погоде и быть готовыми к дождю.

