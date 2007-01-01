В Калужскую область вернутся дожди
По прогнозу синоптиков, в четверг, 9 октября, в Калужской области сохранится пасмурная погода. Местами - кратковременные дожди.
Температура воздуха утром составит около +10, днём потеплеет до +14. Ветер северо-восточный, слабый - порывы достигнут 3 м/с. Атмосферное давление понизится до 742 мм рт. ст.
Жителям региона рекомендуется взять с собой зонт и одежду по погоде. Из-за пониженного давления метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему самочувствию.
