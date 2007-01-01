В Калуге опять будет пасмурно
По данным регионального гидрометцентра, в среду, 8 октября, в Калужской области сохранится пасмурная погода. Местами возможны небольшие дожди, преимущественно в первой половине дня.
Температура воздуха утром составит около +10, днём потеплеет до +14. Ветер северо-восточный, слабый — порывы не превысят 2 м/с. Атмосферное давление останется повышенным и составит около 750 мм рт. ст.
Синоптики рекомендуют жителям и гостям региона взять с собой зонт и одежду по погоде.
