В Калуге опять будет пасмурно

Дмитрий Ивьев
08.10, 05:50
По данным регионального гидрометцентра, в среду, 8 октября, в Калужской области сохранится пасмурная погода. Местами возможны небольшие дожди, преимущественно в первой половине дня.

Температура воздуха утром составит около +10, днём потеплеет до +14. Ветер северо-восточный, слабый — порывы не превысят 2 м/с. Атмосферное давление останется повышенным и составит около 750 мм рт. ст.

Синоптики рекомендуют жителям и гостям региона взять с собой зонт и одежду по погоде.

