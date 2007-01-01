В Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями

По данным синоптиков, 6 октября в регионе будет переменная облачность. Днём сохранится сухая и относительно тёплая погода, но к вечеру местами пройдёт кратковременный дождь.

Температура воздуха утром составит около +8 градусов, днём - поднимется до +14. Ожидается слабый юго-восточный ветер с порывами до 1 метра в секунду. Атмосферное давление останется на уровне 743 мм рт. ст.

Несмотря на возможный вечерний дождь, день подойдёт для прогулок и поездок на природу в первой половине суток. Жителям рекомендуется взять зонт при выходе из дома во второй половине дня.