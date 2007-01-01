Афиша Обнинск
Теплое воскресенье прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
05.10, 05:50
0 318
По данным синоптиков, 5 октября в регионе будет переменная облачность. Днём сохранится сухая и относительно тёплая погода, но к вечеру местами пройдёт небольшой кратковременный дождь.

Температура воздуха утром составит около +6 градусов, днём - поднимется до +16.

Ожидается слабый юго-восточный ветер с порывами до 2 метров в секунду. Атмосферное давление снизится и составит 742 мм рт. ст., что может быть заметно метеозависимым людям.

