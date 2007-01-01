В Калужской области потеплеет на выходных

4 октября в Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не прогнозируется.

По данным синоптиков, температура воздуха утром составит около +6 градусов, днём потеплеет до +15. Будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 750 мм рт. ст.

Более тёплые дневные показатели создадут комфортные условия для прогулок и поездок на природу. В то же время вечером станет прохладно, поэтому стоит взять с собой верхнюю одежду.