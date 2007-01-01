Афиша Обнинск
Новость дня Погода

Калужскую область ждет облачная погода

Дмитрий Ивьев
03.10, 05:50
0 498
По данным синоптиков, 3 октября в регионе сохранится переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха утром составит около +3 градусов, в низинах возможны слабые заморозки. Днём столбик термометра поднимется до +12.

Ожидается слабый восточный ветер с порывами до 2 метров в секунду. Атмосферное давление останется на уровне 754 мм рт. ст.

При такой погоде утро будет прохладным, поэтому жителям рекомендуется одеваться теплее, особенно при выезде за город. В то же время дневная температура позволит провести время на свежем воздухе.

Новости по тегу
погода
