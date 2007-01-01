В Калужской области сохранится сухая погода

По данным синоптиков, 2 октября в регионе ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные прояснения. Дождей не прогнозируется - день пройдёт без осадков.

Температура воздуха утром составит около +2 градусов, местами возможны слабые заморозки, особенно в низинах и на открытых участках. Днём столбик термометра поднимется до +12, что станет немного теплее по сравнению с предыдущими днями.

Ожидается слабый восточный ветер с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление снизится и составит 754 мм рт. ст.

Жителям рекомендуется одеваться тепло, особенно в утренние часы.