Афиша Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями

Дмитрий Ивьев
01.10, 05:50
0 113
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По данным синоптиков, 1 октября в регионе сохранится переменная облачность. Местами возможны кратковременные прояснения. Дождей не прогнозируется.

Температура воздуха утром составит около +2 градусов, местами возможны слабые заморозки, особенно на открытых участках и в пригородных зонах. Днём столбик термометра поднимется до +10.

Ожидается слабый северо-восточный ветер с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что находится в пределах нормы для региона.

Прохладное утро требует тёплой одежды, особенно для ранних прогулок или поездок за город. Садоводам рекомендуется укрыть чувствительные растения от возможных ночных заморозков.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imcyc1NYQXIwYnZuU0Z5bU5OQmh0N1E9PSIsInZhbHVlIjoiVmV6S3JWQjZFcFkyNVppTUJ6RjI5MDYvUGVnU3VzMU5hdWl6U3A4dXIvQkttUzRxcXBLd3lITk4zMmpkTUxzMXdoRXoybDloTFE4SGllc1FRUHZ6bUlzWXNUMktwZ3dGWTFDUzVoMUN4NG13OVpRWklmQ3RHTmpjTmk5UjZkV1BGeU9WcE9zVHlYclBDTjlVOTM2RmVmdUd4akdtTFpDR2J4R09Fd3BKcGJsRFo4bWhtRzVZeFFDekxKdGt6WlpOZGw1U3ZSem90Y1lhUFZEcnVMSkNxa2xCRmJkcmt2L0FJVzdyeHV5cXV6YWlZaHpJWElxaU9aVnBPNktJa3VCaGJhM29mTlcxUXdtU1h1djRZMjBsUVFuWWgxMDJGd3NtN002a1NzRmZIV3dlY1dCM293aTZMQjd2Qy92Ris3c1JKaVZXZHltSTFLSWVUdmwrbE9RUkRMS2xjYThaVk9ZendMT3NCWHRxZnZubnlLNVBtckhLdERwZHdrZERtOGpUNXZOMHY3bGZoWDFJV1lOL0phZ0h3eEJlNHd4S0xuKzNUVmxFZmZranFKeEZ2b3phRWpXd01ydjN2NVNqVS9IbSIsIm1hYyI6IjQ2ZGRmZTJhYzc4OThlZDEyMzE4NDhmNTUxMjFhMzliM2MyYjM3N2RlOTYzMTAyZWNjNTM1ZTlmZjdjMjM4YWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9IWkZ1czFIT2l2N0t2dTlUVnc5Vmc9PSIsInZhbHVlIjoiNlplWHYyNmRydWJzMWtTM0VEK1d2US9ybzk3TEVQa2Z2a3BiRlk2ZXRGNWUwWGYvT1A4c0FETHphOVhHS2l6YzhIcXRaNE0xcWdIVStwTTBVVmxHVURTSktmYVJ4SlRYL2h2YjVyekd3VVRvL0h5MmpzS2VoQVlic05Kc2NGYUc1RFJlaFZscS9UYlVER2lBNW00emtid0xxQVk0NUdUV2lyZXdYN0E4N2pwTzRFSGNjVjNiV0Q1ZFNFVVlVaEt1c2Qvek02SFVzMTNWUkdGZytqNUUwNW13SlhHK3pqTFExeWNaVnZFY1NMRWd5MWM3VGhNQjlnS01vY1RqK0U2TDVvTXVxb2g4aCtMejBmRFRUWFdkMDg4eWNZdXZwYmFBMzRZdDB0ZTBnL3dmSUxOZUNJcmxsWDZucmpvbzhwVUhFK2hJbVlvOFpUWXBzdnNwQXJ6ck1BR1FlbWhWRW92VDdUZjQ1RHZ1SU9mNnNlNWtVR1c2UnRPbnRXejIxd1dEVG5tWUVLMGlJeXhwNTlhbVQyOFZpdkk1UloyWVllbWwySXd0eXJ4enp2eXlTNDBMb2pXdTVwdVBUeVVQM2ZhSXg3L2tvQjAxWkk1aVJmY25YTU5NMTlpWFlPeGs0MWhHcFNiamFxM2FMZ1hTQ1V1WWRWMnBYak5seXFZd0xPZTdwTzA5OEJRcXdNOStyaDNOTU1Da2JXYlZrTm1VeWxDWjEzazY5aTFhNkJBREdMZG1iTlBmSHFJTVNLNTF1aW1rSnhRTEw5ekpuaXA2U0RMVzVQamExTEZxTGwzNlR5OHl3ejRyUyt4c1hJTjJFb2lQL2drRXZKYjNGTkVQVENicyIsIm1hYyI6IjllZDVlMzlmMTk2ZGExMTAyYWNmMjhiZTM0OTg5NTA3YzhkZWEzNTk1OWRiMGQ2ZDQ1ZDE3ZmNkYjZmYTQzMTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+