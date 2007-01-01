В Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями

По данным синоптиков, 1 октября в регионе сохранится переменная облачность. Местами возможны кратковременные прояснения. Дождей не прогнозируется.

Температура воздуха утром составит около +2 градусов, местами возможны слабые заморозки, особенно на открытых участках и в пригородных зонах. Днём столбик термометра поднимется до +10.

Ожидается слабый северо-восточный ветер с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что находится в пределах нормы для региона.

Прохладное утро требует тёплой одежды, особенно для ранних прогулок или поездок за город. Садоводам рекомендуется укрыть чувствительные растения от возможных ночных заморозков.