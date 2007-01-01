Афиша Обнинск
Новость дня Погода

Солнце осветит Калужскую область

Дмитрий Ивьев
30.09, 05:50
По данным синоптиков, 30 сентября в регионе установится ясная погода без осадков.

Температура воздуха утром составит около +3 градусов, местами возможны слабые заморозки, особенно в низинах и пригородных районах. Днём столбик термометра поднимется до +10.

Ожидается умеренный восточный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст.

Садоводам рекомендуется укрыть чувствительные растения из-за ночного снижения температуры.

Партнёрские новости
