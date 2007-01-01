Солнце осветит Калужскую область
По данным синоптиков, 30 сентября в регионе установится ясная погода без осадков.
Температура воздуха утром составит около +3 градусов, местами возможны слабые заморозки, особенно в низинах и пригородных районах. Днём столбик термометра поднимется до +10.
Ожидается умеренный восточный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст.
Садоводам рекомендуется укрыть чувствительные растения из-за ночного снижения температуры.
