Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Пасмурная погода ожидается в Калужской области
Новость дня Погода

Пасмурная погода ожидается в Калужской области

Дарья Джуманова
29.09, 06:00
0 196
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Понедельник, 29 сентября, в регионе будет характеризоваться прохладной и пасмурной погодой без осадков.

По данным синоптиков, ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +9 градусов.

Ветер будет восточным, его скорость составит 5–12  метров в секунду. Метеорологи прогнозируют высокий фон атмосферного давления, который достигнет 755 миллиметров рт. ст.

Несмотря на отсутствие дождя, из-за облачности и порывистого ветра ощущаться температура будет ниже фактической.

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJvQUJ5LzRkSzhFZ1FxcnppL1V5SXc9PSIsInZhbHVlIjoiZlEyZnFxWGRCZ2FxMElrTGVyV0dFZE42azVYeW1QV3R2RGE4NytqMGVsZmUwUFlLYnU4UG9IK2xiQnhSalNwbkNGZWU2Q292QXFabitsS3pTc1ozZWRCY29ZVktOUmVmZ2VWWm0rbjc5aVVsUWVYeDZNTmtXc0FyYTBQdUdHQVhtTU5MSVczNThudXczUGh3aDZxT3BYUDVoN3dPbEZsVytoeklNUnlURGlVcHIzQzhwbkhYNWc3dUtEMlhNZzFVUWptMGg4L3hoNjI0MGVxdXIvNENjd1VQYTZuOTkyR3gxdEZKU3crV0prcmd1MGVMaVdtcEMvVTI3WU1OejN6b2FTZEV3VXhtanZrdnhtdTNuR1BGeG9HUlNBQkhCdU1MSHVkQmZyVjBacThDVzR2cHcxOXEwdEVqOUQzTHNZRkdFaDRIZG0vbTZPYUdRd25lWnhBNmpQZFMwNVRhZTdPVnY1Y292MXRTbXRjRDM5cWJLdzRaa0J4S2RkVGJveTFBY0xaOHluWldqbndQTTJGM2d5bDAxU1pNdmphcVRjTjc2WG81VXRsbzBNMVZCTktEU2F6cVZwaW5jNnoycW9ESSIsIm1hYyI6ImE5NWUxMWJmNDgyZTBjN2M3NTU4MjQwM2QzMTFlNDQ2MzliOWVhNmRhNzhjNDEzZWY3NzQ3NzA1NWIwMjYyN2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpXczVQMWp0d0p2STZPSFNwN0xDVFE9PSIsInZhbHVlIjoicXJ0R09zL3J4aG5pVHVuejFHd1VPdExiWHc2NHNNN0lCaGEvTTk3V2kzM3RFMEVWWWpDc2Y3dlhxTDl2clR6eE5RY2ZJSjhSTi85a3ArVmhOY0I3c1JTcmJaQ09xbCt3ODBQOXpRcVpYU2dCcWJOeFlYejRNZkRZTXVidmU0UEoyYVNmb2FZazUwRFI5NWJlV1cxTnFma1ZacldNclpOUmlxR0F3YnQ2bGlJZTl1andmSUp0SWlwQlA1TStHU3hBTHN6ZTQvUm9yZ3gzYlV0ZTJuUGN2NVU5RWtLZy9ZYXRwQ0tOQWk0Q0N4OXRFa2NkUEY4VDlmbE4vUC8zYVFweFc5Wm5oUmFsVmxlcTZza1l6a2hSWTFCbSs0c0lvcjI2MStPdUFKT1lPM1FmNk9XNWMzK09RbUJXWUZFTnpNcmZqS0E5NzZJM08wdW9hWUczMzZsUGJ4OVMycGpYVlphRGlUT0lJR1hXRFFUVjd5dUlXU2lDSmVweU80VHYwdURITGpZZFJkY01wcGdwYVlVQm8wSmlJbHdkVy9BTkh1U0J5bk1ZbnJ1aTlwRWZ3WXJKdWpBdWhVVkhHV1JINEZnYTcyL2orUU9yendndjljOEVHaTNTNkZiMzZYOFNvSXpOR0RWbDlFcnRsdGtxY1c2aklicGNmUVhoTHBCQUZOODVmMEYwY1ljWnlhVUVkUFlZR2ZSWHZmU1pRZDMzUGkyQnlLbVF0Y3I1KzZIb21BcFpJZXBwYmRRblFiT0IrQW05TDNpMm5iMW5MOFVhWFBqRmhrVGtBcjlUMGR2RS9hazFJdllITCszNGp3SFFrcnlJLzR6cnNibVBKVnRudG5LNCIsIm1hYyI6ImJkZmUxMjI1NzAxM2RiOWY2YWFmODIyNTFjMzE5N2I4YmNkODljZmQ3NzRmNjQzMjc1NmIxMDY3ZmU5OTNmNTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+