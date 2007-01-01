Пасмурная погода ожидается в Калужской области
Понедельник, 29 сентября, в регионе будет характеризоваться прохладной и пасмурной погодой без осадков.
По данным синоптиков, ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +9 градусов.
Ветер будет восточным, его скорость составит 5–12 метров в секунду. Метеорологи прогнозируют высокий фон атмосферного давления, который достигнет 755 миллиметров рт. ст.
Несмотря на отсутствие дождя, из-за облачности и порывистого ветра ощущаться температура будет ниже фактической.
