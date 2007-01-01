Афиша Обнинск
В Калужской области похолодает

Дмитрий Ивьев
28.09, 05:50
0 647
По данным синоптиков, 28 сентября в регионе сохранится неустойчивая погодная ситуация — ожидается облачность с проходящими дождями. Осадки могут быть умеренными и сопровождаться кратковременными усилениями ветра.

Температура воздуха утром составит около +7 градусов, днём столбик термометра поднимется всего до +9. Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 5 метров в секунду, что создаст дополнительное ощущение прохлады.

Атмосферное давление повысится и достигнет 755 мм рт. ст.

Из-за дождей, низкой температуры и ветра погода будет прохладной и малоблагоприятной для прогулок. Жителям рекомендуется выходить на улицу в тёплой одежде и с зонтом.

