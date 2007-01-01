Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Дожди вернутся в Калужскую область
Новость дня Погода

Дожди вернутся в Калужскую область

Дмитрий Ивьев
27.09, 05:50
0 276
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По данным синоптиков, 27 сентября в регионе будет преобладать облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха утром составит около +5 градусов, днём - не выше +11. Ожидается слабый северо-западный ветер с порывами до 2 метров в секунду. Атмосферное давление снизится и составит 751 мм рт. ст.

Из-за прохлады и дождливой погоды день будет не самым комфортным для прогулок. Жителям рекомендуется взять с собой зонт или дождевик и одеться теплее, особенно в утренние и вечерние часы.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRwaURHNGNpcFdnUzFiOWFNQlZvUEE9PSIsInZhbHVlIjoidDB1VTg3TUU0UXJ2UmFSclV1MjNyTWVDeXljc0R1MzQzakxoVndIdUxlN0dEUmdQK2hKbVdTR3JyR0dLOHN0djliQ0ovWURHZ0NhWVhFMmdoeml5eU9PTFB5WDJRNWhNdnFWNVFVMXEwdk1kQ1JFYWlTRzV2WDViZlpEMlYvZTV6eEdXYjdsRnlGYlQxcU1BbG9nbnVjZ2dZNDlSYnJ0Y0hzYzBnL24wNVJLVWxZYm81VjJJSHZWYU1XcWh5dE9uRWdwZ1dCaWxTU0doSll4M2R1WnNtaDdmVGVFZG4wcEowaXpZZHhTMUFFcURYTFVJSjhvS2hXUVF0ZUZMbmQ0OWx5R01SaFJGcm9sd253enI0S1Z1RzduNFNJV3BsNXNqMm1tU0x1eCtQS3VCaGxRMkpBRUNZZW9GWEdzV1ZpZDhROEsweElRTnRSbENKOXAva0RDWmlaYzZvWVRvSEkySjFFOGxpM1JOeEVhVm9yMVZ5OGF2MkdBRVJyTEV1T1pyOXhUNWgzL0w2VkpjeVY2S0dDdnBRVDIrL2MxS01GdUh2THIvVXU2K0VhOWZ6ZDN2d3NxMUNxeGRrQWRDK09UTyIsIm1hYyI6IjBiZmM0NmJmMjNjMzgzZjlmZTcyMmUxOWViMTQ1N2I3NDUyODQ5OWUwNzMzYmNkYjIzY2MzMGZjZmFkM2Y4NTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5RdExoWEZleFI2bWZCM2w1by9Nanc9PSIsInZhbHVlIjoiaUYrYmRVeU1FNVFtSHdNTnlOeDRhcDVoa25HNER6aFVDT3duVVpRWXNJb1JCQlpOK3JQN3JPY1J2QzJDTk5CVkFGN3hhbWptS25IeENtNmg0d0ZVQUJpcXJBaWJJRUFIb3dBUDQvZ1U4TytEODZucVY0cU1jbStPaUNjdGxTTHdaVWYzeHlLOUxLbThLazNmMEVaV1VzR0xzRERIcUU0ZDRXQzZhcm5Nd2JxY3NMbDJsblpFTHc0a3BFWmluSHBFMS9kTThPTEc1Z2tVeFA2SFRhMEhjbnVoYjNkSlYrMnpDbWdORUdqblFoT3c1QVFLYmpjSEZUU3Z1SE1IUGpPVnNXZUdOczJBYnBmR2VWVmhsb3RuNUdteW9hbVMvdzBZcmxub2svZGVJZHQ2MDhNTWt4S0RRN1JPVitmMG1tSmRCTDEzRnJsdTNsZ1M1cnNmRmxlK2IvMEd0cHRma0FPc2ZDNlpQUXlQTkJDQXQxcDh3cEpVa2ZFR3FWVGFmSHd3K1k5eDJ6NzY5OTkrVjN6UCtCK3JvVEdxQXlWZVYyL0p3c0dBMmFTenFOOGlQTHpBTmYwSFJBNWFHMlRzSjIrbUUvcEcvbWNqektyUmhZNkpFdkV5QnJicitDQVEzalpuYzVEV1hwOXZyVFdRS05VdkJ0SHRsZDB6L0ZvRGRGOTdBc1NFdE9aSFRCK3VqYW9CNWpPbnErbWpacnZ5MmYzTEtzdk1Oa3BMQVRHYmsyVitsUWhTSURiSWE0Rk9zSmxTVmFtcWZSY3crR0NmTFhFU3VPejdETHhtWlZHTFRJNUZLRFdVM0ZWd2Yrdmt5TFUwMnhtaG5UYmVlb1R1aUl0NSIsIm1hYyI6ImQxZmZlMzZmMzliYjExNDRiODM2ZTM2MWVhMTEyYjk4MWJjNTJmOGUzNDA2NTY3OTA2MDc2YmMwMDNlM2JmZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+