Дожди вернутся в Калужскую область

По данным синоптиков, 27 сентября в регионе будет преобладать облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха утром составит около +5 градусов, днём - не выше +11. Ожидается слабый северо-западный ветер с порывами до 2 метров в секунду. Атмосферное давление снизится и составит 751 мм рт. ст.

Из-за прохлады и дождливой погоды день будет не самым комфортным для прогулок. Жителям рекомендуется взять с собой зонт или дождевик и одеться теплее, особенно в утренние и вечерние часы.