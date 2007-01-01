В Калужской области сохранится осенняя погода

По данным синоптиков, в пятницу, 26 сентября, в регионе ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями. Дождей не будет - день пройдёт без существенных осадков.

Температура воздуха утром составит около +3 градусов, местами возможны слабые заморозки, особенно в низинах и приусадебных зонах. Днём столбик термометра поднимется до +14.

Ветер подует с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет 756 мм рт. ст.

Жителям рекомендуется одеваться тепло, особенно в утренние часы.