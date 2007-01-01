Афиша Обнинск
Прохладная погода сохранится в Калужской области

Дмитрий Ивьев
25.09, 05:50
0 575
По данным синоптиков, 25 сентября в регионе сохранится переменная облачность, местами возможны кратковременные прояснения. Дождя не ожидается.

Температура воздуха утром составит около +3 градусов, что может сопровождаться заморозками на поверхности почвы, особенно в низинах и пригородных районах. Днём столбик термометра поднимется до +14.

Ожидается умеренный северо-западный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и составит 752 мм рт. ст., что будет способствовать улучшению самочувствия у большинства жителей.

