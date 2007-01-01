В Калужской области заметно похолодает

В среду, 24 сентября, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не будет.

По данным синоптиков, сохранится переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха утром составит около +7 градусов, днём потеплеет до +12. В ночь на 25 сентября столбик термометра опустится почти до нуля, что может сопровождаться образованием слабых заморозков в отдельных районах.

Ожидается умеренный северо-западный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст., что соответствует норме для региона.

Жителям рекомендуется одеваться теплее, особенно утром и вечером. Первые признаки настоящей осени становятся всё заметнее - ближайшие ночи могут быть прохладными, а к утру возможна лёгкая изморозь на траве.