Погода

В Калужской области заметно похолодает

Дмитрий Ивьев
24.09, 05:50
0
В среду, 24 сентября, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не будет.

По данным синоптиков, сохранится переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха утром составит около +7 градусов, днём потеплеет до +12. В ночь на 25 сентября столбик термометра опустится почти до нуля, что может сопровождаться образованием слабых заморозков в отдельных районах.

Ожидается умеренный северо-западный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст., что соответствует норме для региона.

Жителям рекомендуется одеваться теплее, особенно утром и вечером. Первые признаки настоящей осени становятся всё заметнее - ближайшие ночи могут быть прохладными, а к утру возможна лёгкая изморозь на траве.

