Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Дожди прогнозируют в Калужской области
Новость дня Погода

Дожди прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
23.09, 05:50
0 691
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По данным синоптиков, 23 сентября в регионе будет переменная облачность. Днём и вечером местами пройдут кратковременные дожди. 

Температура воздуха утром составит около +17 градусов, днём потеплеет до +20. К вечеру столбик термометра опустится до +10. Ожидается умеренный северо-западный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

Из-за дождей и похолодания к вечеру погода станет прохладной и не самой комфортной для прогулок.

Жителям рекомендуется взять с собой зонт и одеться теплее.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
5 оценили
40%
0%
0%
0%
20%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhWQ1lWT1VCNGRaeUo2ZWJhMGJWMmc9PSIsInZhbHVlIjoib2h5enZxY09OUjFrN2NqcTZmN2FzZDNNWCtUUSt1Q0JBMjVsMGRkUEJCL0J5bHQvMjhLeTJ5d1MyeHhOK0RCS0o3Q3RwdUxSNmFhMHNIMjNoR0YyaitvcTFiWGtJell1ZFo1bkc0eW01R1o5NUJubnQ5MjI0YXhreEt1OCthbXdCa21uQ1ZGWTRONzJ4NVNwNFowaFlsdFRVNm00Nnd4TVpqeVBTV09kUmk0b2JMVWtwbnNzdlpXMFpudU15ZVNuLzZlVzlISVNLVlZlaGN1bzlrMkQzSFRyWlMrQW9vcERmOTM5eU9HNFV4SHFSbFRBbHh0ZXlONGRVYTVwd21zR0ZKT05QVXRWNDRVRXcwa0c5LzhHYllhRCtIRWszMk5vekVBZzB2ZXN2aXA3SzNlYk5iTDNNN1d4MGlINTdFOUYrbHhCdHF5YitXQis2MzV6Q0dzT0FKYU16Z1lwRWZWbVNiSlpRa1JiMDhPcTBQOStISGdGWXVUVm80R0hYTWRHRnZUVkRvN25tVjJ0UVZUMW1CdUNFV2ZmYWZIUlpQZHRIYUE2ZjdZUlFQV1hoQ05LZ2paTU5kVXl4SUFIdWNnVCIsIm1hYyI6IjFhNmEyMDQ2YTdhMGU1OTAwMTRlM2E3YTQ0YjIxYjAyODBmZTRhODczYWUyOTc1MDVjNWYyODNiZWVkNzEyM2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkwxYldiRFpTM2pyNXQvK3h3VWNrakE9PSIsInZhbHVlIjoielhoWUFGMStZOWpFQk5kOHhEWE93UXB1SUtLaTNva0srSkpBazhiWEg1SlZzOGdMcHFTSWpLeE5VN1FxYzBhZElFWXZrajZZTklKZGpCOVVyVkxGa2srbTM1aVRaMkptUlhqK1AwdzRjc0swUjNtNTd4NUhKVi9Md1VMZ3YrQ1FIeWFGaUN5TUJ4YVNMSDFuQlhXR2htcjQvUUVJV1ltYjlBNlBOQTJJeWlsZkd2dmZXa3VnSGN2WWpDQzgzSStTSUhzdEFZS2dwSlZ6bmw1aTNBcEljRWNpQW1CeUtLV1hzYzI0R281WGkwdllxcnpKZWswZUdDditDc3B5Nzd3WWEyYUNjdE13MlVHb05hOFlwMEt3U0c5REt0a2dqbHduVWYxeXgzdDZSNU9DNEN0ZnllZkM3TVB1QkhnUHZxbWRMVzJ5RTdDTzdxbnFib2JSNGF0eHdtNXJ1b2xxSkpZTlRaNnpENnQ4aVdhSHdIMGxndnlCL3Ura2NVODJYNU8zU1ZPY2tNM0krRUM2MUs0VXdkM05OMHpscS82bnp6VWdOR25pNGhEWTJJcG0rSWFVUTdUYzRqYjZVTENvNURoQVpkaWJVbGdyZklldVY0NzhlRWtYUTAxWUJ6QmNFVllNUS9JOU9ZOFdseGtoNklMRGFhcFBUZC9pZWd3TnJ6Q0NXRUxmdGJHdG9JZnB2ZG9JdVJNN3NZS0lXeENXNmVzMlNLRWUvVGU0eFZmRlBRa0QyeFhLc2pSWVI3aE9WUUcyKythWEU2TzJkUU0vK2ZqYzR5ODVXMVVtNTErWGRpVkM0bXpBRzU3NEJCYzYrMURVNWRDb21ET2RZYUZ6US9pVSIsIm1hYyI6IjZhZTVkMTkwOGU3OWNjMTE4MmM5ZTUwODcxMDI2MWZhYjQ4OGNiNGJkYzE5ZWZjOWIxMzZkY2Y3YjExYTk2MzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+