Дожди прогнозируют в Калужской области

По данным синоптиков, 23 сентября в регионе будет переменная облачность. Днём и вечером местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха утром составит около +17 градусов, днём потеплеет до +20. К вечеру столбик термометра опустится до +10. Ожидается умеренный северо-западный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

Из-за дождей и похолодания к вечеру погода станет прохладной и не самой комфортной для прогулок.

Жителям рекомендуется взять с собой зонт и одеться теплее.