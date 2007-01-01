Афиша Обнинск
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается ясная погода без дождей

В воскресенье, 21 сентября, в Калужской области установится приятная осенняя погода.
Ольга Володина
21.09, 06:00
0 274
Согласно прогнозу метеорологов, день облачный с прояснениями, а осадки полностью исключены.

Температурный режим комфортный: утром около +15 градусов, днем воздух прогреется до +22 градусов. Влажность воздуха составит 75%, атмосферное давление 746 мм рт. ст. Юго-восточный ветер – 2-4 м/сек. не доставит дискомфорта.

Синоптики обращают внимание, что в начале следующей недели температура может подняться до рекордных +27 градусов, но вскоре резко сменится похолоданием.

