В Калужской области ожидается ясная погода без дождей
В воскресенье, 21 сентября, в Калужской области установится приятная осенняя погода.
Согласно прогнозу метеорологов, день облачный с прояснениями, а осадки полностью исключены.
Температурный режим комфортный: утром около +15 градусов, днем воздух прогреется до +22 градусов. Влажность воздуха составит 75%, атмосферное давление 746 мм рт. ст. Юго-восточный ветер – 2-4 м/сек. не доставит дискомфорта.
Синоптики обращают внимание, что в начале следующей недели температура может подняться до рекордных +27 градусов, но вскоре резко сменится похолоданием.