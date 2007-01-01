Теплые выходные ожидаются в Калужской области

По данным синоптиков, 20 сентября в регионе будет преимущественно облачно, местами возможны кратковременные прояснения. Дождь маловероятен - погода останется сухой на всей территории Калужской области.

Температура воздуха утром составит около +12 градусов, днём потеплеет до +17. Ожидается умеренный северо-западный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление незначительно повысится и составит 746 мм рт. ст.

В воскресенье должно потеплеть до +22.