В Калужской области ожидается облачная погода с дождем

Дмитрий Ивьев
19.09, 05:50
0 509
По данным синоптиков, 19 сентября в Калужской области будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Погодные условия станут более прохладными по сравнению с предыдущими днями.

Температура воздуха утром составит около +10 градусов, днём - не выше +16. Подует юго-восточный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 744 мм рт. ст.

Из-за дождей и понижения температуры в регионе станет прохладно и сыро.

