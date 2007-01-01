Афиша Обнинск
Погода

В Калужской области ожидается облачная погода

Дмитрий Ивьев
17.09, 05:50
По данным синоптиков, 17 сентября будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается - погода останется сухой на всей территории региона.

Температура воздуха утром составит около +15 градусов, днём потеплеет до +21. В течение дня подует юго-восточный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного снизится и составит 745 мм рт. ст.

Синоптики отмечают, что температура остаётся выше климатической нормы для середины сентября.

