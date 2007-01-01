Калугу ждет теплая погода

По данным синоптиков, во вторник, 16 сентября, в Калужской области прогнозируется переменная облачность с периодическими прояснениями. Дождя не ожидается - погода будет сухой на всей территории региона.

Температура воздуха утром составит около +15 градусов, днём столбик термометра поднимется до +23 градусов. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 4 метров в секунду.

Атмосферное давление снизится до 748 мм рт. ст.

Синоптики отмечают, что такие показатели температуры немного выше нормы для середины сентября.