Погода

Калугу ждет теплая погода

Дмитрий Ивьев
16.09, 05:50
0 286
По данным синоптиков, во вторник, 16 сентября, в Калужской области прогнозируется переменная облачность с периодическими прояснениями. Дождя не ожидается - погода будет сухой на всей территории региона.

Температура воздуха утром составит около +15 градусов, днём столбик термометра поднимется до +23 градусов. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 4 метров в секунду.

Атмосферное давление снизится до 748 мм рт. ст.

Синоптики отмечают, что такие показатели температуры немного выше нормы для середины сентября.

Новости по тегу
погода
