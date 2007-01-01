В Калужской области ожидается солнечная погода

Как сообщают метеорологи, в понедельник, 15 сентября, регион ожидает исключительная по красоте и комфорту погода.

Калужан ждет идеальный осенний день: безоблачное небо будет сиять яркой лазурью, а солнце не по-сентябрьски щедро подарит своё тепло. О каких-либо осадках можно смело забыть — ни единой тучи на горизонте.

Температура воздуха утром составит около +12 градусов, днём столбик термометра поднимется до +22.

В течение дня будет дуть восточный ветер с порывами до 8 метров в секунду.