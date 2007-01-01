Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области ожидается солнечная погода
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается солнечная погода

Дарья Джуманова
15.09, 06:00
0 377
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как сообщают метеорологи, в понедельник, 15 сентября, регион ожидает исключительная по красоте и комфорту погода.

Калужан ждет идеальный осенний день: безоблачное небо будет сиять яркой лазурью, а солнце не по-сентябрьски щедро подарит своё тепло. О каких-либо осадках можно смело забыть — ни единой тучи на горизонте.

Температура воздуха утром составит около +12 градусов, днём столбик термометра поднимется до +22.

В течение дня будет дуть восточный ветер с порывами до 8 метров в секунду.

Лента настроения
4 оценили
25%
0%
0%
0%
75%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjUyaFBhNGcvZnRvc0h3K0ZYeDlOSVE9PSIsInZhbHVlIjoiaG03djVHRm9YOU9DUGh2clZXTnA4QVZRS1dERDRsR2hiSlFKc293YVNMcUtmbzhucjdDOWFIaWF2bHNGQm5SeG56TFFjTk1Ha1RKVlcvVFQwUVg1QjFUSm5mWkVhS2xQV0h1V0Y3VXNKbksyaDk3eDl2ZzFOTEllelFkT25BU21GTU4wTlY4dU1aUS91Y09ObE5BTzJMK0NKMDFOdGJtWXhJcUpDUmE5SzhycEk1RFVyaldGODViZ0w0OWY3NE15RFI4eXdWanh6VEh4VVZ3Wko1YTVFVUIyWEZxeTlSZlJGQmlrM3Z6bTRWWlBtc3JiczNaMFZTU0hkSWMyaDdkaG1Gem5SblZLL0FUUzRDemVLb01veHpsb0xOaWxqa3ZDWlQzL0ZsMXRiMmRJZEtXcDVRbDBOTFh5NUQzbjNyNlFabzAzYUxMazNxT0o2QkhIQjNwYVpqT212UFRFSkNNV05FV0hSWnQ4SnBFdS9sd2RmWTlhQkdSMVI1Q2V3TTN0bGdEbnVJSFZWTCtoWVJqUHBmNThlVlpwNEFCUWU2U2Z4WE5GMTI2K0p6K2dHOHZIQWYzVkIweFJ2ZkJFWUVodSIsIm1hYyI6ImY2MzQ4ZDRlY2ZhZDZiMDg1YmJlYjk4MzBjOTRiOGIwZGUyNjdkOTdkMTA5YjI2MjgyM2NiNmQyYzRkZWY2YTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjU5TmhSdVdzMmZHRHIyQTBRT2NLelE9PSIsInZhbHVlIjoiSHkxOVc2NGNoTFE5eWhMVHc4VVVDZE9USGRFQW0vNy9mTmdqdWRDanU0RldvMjFPdlBiUjVpb0FROU5QS3hZbU9LNHhGblFuL3ViMUZQODlxZTRvbU80Zi9XQXdTOGhSbkd5RnFZYXBOdFhNLy9ZZWVEeVZGWWx0SWJndVRwOHpXNHl3SURIUGtrSXM1L0tENHFQNElHM3lRbXBlQUkyTEZUTk02cis1TzlnS0hiU1grbVkyTkx3TzhQWDdVTUpvVHBrMUZOMzRMaEJRekhNQTRjRHNFY1RWVVhKRDhMcCtqK3ArZnFyL01mcWszU253Q201THU5dmpmN29XZFFXM0pkaGo1dGE0dTFFRU80MFhrZmNtZXY5dFU5Z09SaTZMMWFCa29oQmZDNFFMY1B1a0JiR0F6dExWdUkvTGtWbDRITHFOT0pzOUY5bXRVM1dONXNvZDNQWEdzWWphQzJwVG1QMXhZblczbUg1T0RxOFovWTRsby9EdWxOZmtFUmZ4Z2tDdnhKSnMxYmZnazZjclIyU2NIZ2xTUkl4enVYenIxSUtjQTFjWS84dlE4NjVxOCt5d0hJQWtZc1NZRHB2aTdEUlJFd3U1SXd0dEZVLy9QMUs2KzlmUjhRQWFWUGZSSFg3N041c25kbGJTNWh5SVROaW5vaGdnMVQvczJzcklETzBIM2hxODNWWGhra3M2dWxla083MGtHRHRtUFEvTFRrVWJmbXVlcmZ3eHJUdGNaN1pPVHVJL25yVnQvT253M2VTTXZlTjNGWE10b2NWR1g3L2dJY1ZkWFFrMzBFc2FqNmQzam11eHFIeWN3NGxuWmZLb3lZODFOdVdMTGM2RyIsIm1hYyI6Ijc0YzMxYmYwOTkyYWI2MWQ2OGUwZTZlMzA2YTkzZDQyZGZjMjFjNTI2ODhhZjliNGUzNTQyM2FiYTE1MWEwMDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+