Синоптики сообщили о тёплом воскресенье в Калужской области

В воскресенье, 14 сентября, жителей Калужской области ожидает приятная погода.

Согласно прогнозу, день пройдёт без осадков с переменной облачностью.

Температурный режим остаётся комфортным: утром столбики термометров покажут +11°C, а днём воздух прогреется до +19°C. Ветер будет южного и юго-восточного направления со скоростью до 3 м/с. Относительная влажность воздуха составит 45-52%, а атмосферное давление сохранится на повышенной отметке 757 мм рт. ст.

Метеозависимым людям стоит внимательнее следить за своим самочувствием. Ультрафиолетовый индекс достигнет 4 баллов при спокойной геомагнитной обстановке.

Такой погожий день прекрасно подойдёт для отдыха на природе или неспешных прогулок на свежем воздухе.