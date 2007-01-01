В Калужской области ожидаются теплые выходные

По данным синоптиков, 13 сентября будет преобладать облачная погода, осадки не прогнозируются. Температура воздуха утром составит около +11 градусов, днём потеплеет до +20.

В течение дня ожидается юго-восточный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что находится в пределах нормы для региона.

Жителям рекомендуется быть внимательными к изменениям погоды, особенно в вечерние часы, когда температура будет понижаться.