Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области ожидаются теплые выходные
Новость дня Погода

В Калужской области ожидаются теплые выходные

Дмитрий Ивьев
13.09, 05:50
0 469
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По данным синоптиков, 13 сентября будет преобладать облачная погода, осадки не прогнозируются. Температура воздуха утром составит около +11 градусов, днём потеплеет до +20.

В течение дня ожидается юго-восточный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что находится в пределах нормы для региона.

Жителям рекомендуется быть внимательными к изменениям погоды, особенно в вечерние часы, когда температура будет понижаться.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkEvSnY0TzNOTGpVWmJhZ1RWTU1uVVE9PSIsInZhbHVlIjoic2RINkF3amNORWwrSGJ6RndwWlNuRVJ1b2xvZ0h6dmVzSkVHOExsVk52TU8vQTJHZjZoRU8weVJMUyswT3RsNXhtYjdEckx0ZEtwR0VJc083bmJWbFNzKzRZZ0xsZEhVRVphdFYxUEIzamExOFY1Q0pIbVFGNmFkUFloNnVHVHZjaFRlRVF0RmgyRWt1Tm0zODBUY0ZJR3RZaHlWYW5Ea3VYUWFPSFBGN1ZZSlhIWXl0NHZHZDUvRitlaTFTNFJ3V2YxNkF0ZDlVWWE3aWdwTW9tQ2lyNnhRMTdFcWh5MXpIenF6UFk3UVVIRHQ2eTgycDVvaXNySmpnazlDRTJIZnFSRUM1WVd1Q3p3UHhFZmZxVUJJd21nSk5vNXBiSVIxK2tMZ1Q3RUF3a2xaQmVKVnZCVTJ2UER5Z1pqT2ZJK2R4bkl2T1lNNVp3OWRmN1lQYmtQaE82V1Jra2NVZU5hTEk1VXROTG9VcEFVLzkzaldQd2t4SllMTUxNT0JXTVdaUkZtNDFpc2VPQllXTVkwSE81blNwdTNiMHBkTE5WTnJKQ2U2L2xwMitBUmV6NTViNElDRy9IYkp2Y0MyQ0s1NyIsIm1hYyI6Ijk0ZDEwYzk1NWZjYzZlM2Q0Njc3MTZkYzg0NmQ1YjcxYzJjZGUyOGJiMTkxMjY1Yzk0MDQyOWZhMDIzYjJiOWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlB0Q09Ga2FmcjRocCtBM0xqVFRxTVE9PSIsInZhbHVlIjoicDhjYVQ3Q3ZmVCtycjBURHlYM2NOZUo4ZTZlRW00Nkt4WkFCSFNXODhzdExSemJPUEpFVXhJVU4xY3JVSUM4b05vRlY5T3R3R2tlOTJjay9vSW92N2xDeXpSK3ZkSzAwcnpSK2NQVWRXZGRXWlp2N00vTy9ZTFc0ck5wT3o1RzgrdEp2Qlo5Z2htVEZqK1dlUnU4SWpnOEZqWlJNTyt0ampXNmNyVnlLWjlDN0QwVEhuQ3QvNkxwb0dTcm9Ua3ZFdXZrZkFRRTFDa2Z0N0didHpJbUZyYWJoUG9ySWtjUnY2NVVVUXRIckxTSDhtTDVPWGhKV3R4M3gyVW4valEwTTkwcVBXNnNsTkk3SFEwd2RyZUlOZXJoVlAwTS9SWktRUVpvZUdnTjNzdXF1eDh3QmIxV09uR0VqMTNxTVd4bVJydkw4dGZpTktKbWQ1MXZwNjVxMHo4aHUyci9peXdodVVBYnh4NStyZThvQ20xcG5yaWpIOFRKT3JvY3UrYU5qM0dTSUNuN0w0UjNRT044U09TYmI5ODlON0gwa001VDc3Z0RBOGVxMzFoQ0dpUzdxUTYxbVZwTkErU0FHQXNOSGlTOVd0dllCZUlHSjJZTDQ5SE1haUJpdkE5cEZFc2NYQTVQdUJHeStJaEV2NXk1TUxTODRtcEd5WlgrQVFJOHJnWGZVSk8vNmxHMk9vNlNoUU42VE0xeS9NT3ZCbmlPNzNHMnRXME1LczkwaVlBbGlCemJPMHVlOVZxa2hEZHY5WmJTWSsyVXNaaEgzTUZEcWNWc2JNc0dXQ3NwVXY1NFp4SGRPZ1VmbFB1OS9iZzk3V0FpOXkxaG9zdE1UWmtreCIsIm1hYyI6IjdhMjNmZDlhMjVjMWM2YWZkMGNhMWNmYTViZmE5YmNlNzk5MDQ3MDc1ODc0ZmM1ODk2MzNjMjQ4MTQxZWFkMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+